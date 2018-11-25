ФСБ на 10 лет запретила въезд в Крым украинской журналистке

Журналистке-фрилансеру Алене Савчук при попытке въезда в Крым, сотрудники ФСБ РФ вручили запрет на въезд сроком на 10 лет, до 28 августа 2028 года, сообщила Крымская правозащитная группа.

По ее словам сотрудники ФСБ 24 ноября 2018 года в 11.00 на российском пограничном пункте пропуска Джанкой (Чонгар), дали журналистке документ, который называется "Уведомление иностранного журналиста или лица без гражданства о принятом решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию".

В документе ФСБ ссылается на п.1 ч.1 ст. 27 №114-ФЗ от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (п.1 Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка).

По информации журналистки, перед вручением запрета на въезд с ней провели в течение сорока минут два опроса по 10-15 минут каждый. Также, у нее сняли отпечатки пальцев. Объяснить, как именно А.Савчук угрожает безопасности РФ, сотрудники спецслужб не смогли, они сослались на указание вышестоящего руководства.

"Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет - до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства. Очень жаль, конечно. Зато теперь выхожу из тени и не буду сдерживаться. Готова к комментариям, беседам, дисскусиям, эфирам, консультациям", - написала А.Савчук на своей странице в Facebook.