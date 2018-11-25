События

01:33 25.11.2018

Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с отравляющим веществом, почти 60 человек пострадали

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Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с отравляющим веществом, почти 60 человек пострадали

Боевики обстреляли сирийский город Алеппо снарядами, начинёнными отравляющим газом, сообщает в воскресенье агентство САНА со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно его данным, обстрелу подверглись два квартала. Все пострадавшие - мирные жители. Им оказывается медпомощь.

Агентство отмечает, что поступили сведения о двух обстрелах: от первого из них пострадали 15 человек, почувствовавших удушье, а от второго - 44 человека.

САНА не указывает, какое именно отправляющее вещество могло быть применено.

Теги: #сирия #обстрел #алеппо
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