Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с отравляющим веществом, почти 60 человек пострадали

Боевики обстреляли сирийский город Алеппо снарядами, начинёнными отравляющим газом, сообщает в воскресенье агентство САНА со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно его данным, обстрелу подверглись два квартала. Все пострадавшие - мирные жители. Им оказывается медпомощь.

Агентство отмечает, что поступили сведения о двух обстрелах: от первого из них пострадали 15 человек, почувствовавших удушье, а от второго - 44 человека.

САНА не указывает, какое именно отправляющее вещество могло быть применено.