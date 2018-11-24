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23:51 24.11.2018

Украинская гумпомощь Йемену, Судану и Конго приурочена памяти жертв Голодомора – Порошенко

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Украинская гумпомощь Йемену, Судану и Конго приурочена памяти жертв Голодомора – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Республике Демократической республике Конго в память жертв Голодомора, сообщила пресс-служба главы государства.

"В знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий Указ президента Украины уже подписан. Объединяемся в защиту человечности!", - сказал он во время форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора в Украине.

Соответствующий указ №380/2018 от 22 ноября опубликован на официальном сайте главы государства. Указом поручено Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи вышеуказанным странам.

П.Порошенко отметил, что это "нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом" и поддержать "тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи".

Теги: #президент #украина #гумпомощь #голодомор
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