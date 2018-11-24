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21:52 24.11.2018

В Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18

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В Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18

В связи с митингом, в Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 на участке: ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, сообщили в КП "Киевпастранс".

"В связи с митингом граждан, перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 на участке: ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления", – говорится в сообщении столичной мэрии со ссылкой на КП "Киевпастранс" обнародованном в субботу вечером.

В информации подчеркивается, что движение троллейбусов осуществляется по маршруту: с Майдана Независимости до ст. "Зенит"; с просп. Свободы, ул. Сошенко до ул. Ивашкевича.

Теги: #киев #движение #украина #троллейбусы
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