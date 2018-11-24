Гройсман: Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа

Киев ценит вклад Вашингтона в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа в 1932–1933 годах, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с конгрессменом Сандером Левином.

"Украина ценит вклад Соединенных Штатов Америки в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа", – сказал В.Гройсман.

В информации отмечается, что в течение последних десятилетий С.Левин был активным лоббистом интересов Украины, осуждал Голодомор 1932-1933 годов в Украине и выступал за признание его геноцидом украинского. 24 ноября, он приехал почтить память погибших и принял участие в траурных мероприятиях.

"Я благодарен за Вашу позицию. Знаю и глубоко ценю Ваши многолетние неустанные усилия по распространению правды о Голодоморе и признания этого преступления геноцидом украинского народа", - сказал В.Гройсман.

Собеседники отметили, что правда о Голодоморе, как преступление тоталитарного режима без срока давности, должно быть и в дальнейшем распространена миром.