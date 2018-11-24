Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Светлодарской дуге

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в субботу освободили очередной населенный пункт на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, находящегося на Светлодарской дуге", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

В информации подчеркнуто, что несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом боевиков подняли украинский флаг.

"Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Рассадкой проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы.

В штабе также напомнили, что населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции было невозможно.

"Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне. В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Они, подготовленные и опытные, не раз доказали, что являются элитой украинского войска, при любых обстоятельствах, дадут отпор как российским оккупантам, так и их наемникам", – отмечено в сообщении.