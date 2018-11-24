События

20:35 24.11.2018

Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Светлодарской дуге

2 мин читать
Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Светлодарской дуге

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в субботу освободили очередной населенный пункт на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, находящегося на Светлодарской дуге", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

В информации подчеркнуто, что несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом боевиков подняли украинский флаг.

"Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Рассадкой проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы.

В штабе также напомнили, что населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции было невозможно.

"Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне. В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Они, подготовленные и опытные, не раз доказали, что являются элитой украинского войска, при любых обстоятельствах, дадут отпор как российским оккупантам, так и их наемникам", – отмечено в сообщении.

Теги: #освобождение #украина #донбасс #ссо_всу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман: Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 380 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

В Украине - День памяти жертв голодоморов

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Закарпатские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

С 24 ноября в центре Киева ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников

В центре Киева ограничат движение транспорта - КГГА

Расследование о коррупции чиновников ГП "Недра Украины" и "Черниговнефтегазгеология" завершено - НАБУ

Бюджет Киева в 2019 году составит 53 миллиарда гривен - Кличко

Двое украинских военных ранены в зоне ООС в пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше 80 тыс. человек приняли участие в акции "желтых жилетов" во Франции

Боевики 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, в ВСУ без потерь – штаб

МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

В Киеве у Мемориала жертв Голодомора свечу памяти зажгли представители многих стран

Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

В Украину идут дожди и мокрый снег

Госпогранслужба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

Боевики с полуночи осуществили два прицельных обстрела позиций ОС - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА