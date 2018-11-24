События

18:17 24.11.2018

Боевики 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, в ВСУ без потерь – штаб

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Боевики 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, в ВСУ без потерь – штаб

В течение суток субботы, с 00.00 по 18.00, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе Новолуганского и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82-мм", – говорится в вечерней сводке на странице пресс-центра в Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле хутора Свободный.

"Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", – подчеркнули в пресс-центре.

Теги: #оос #обстрелы #штаб
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