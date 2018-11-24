События

17:27 24.11.2018

МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера

1 мин читать
МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера

Министерство иностранных дел Украины совместно с украинским "Мемориалом" выступает с инициативой назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера, сообщил глава МИД Павел Климкин в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

П.Климкин отметил, что Т.Инницер один из первых в Европе 30-х годов начал "бить тревогу, собирать доказательства, кричать о преступлении советского режима", пытаясь организовать международную помощь голодающим в бывшем СССР в 30 годы прошлого столетия. Он пытался достучаться до Лиги наций, Красного Креста, Церкви и гуманитарных организаций.

"Его не захотели услышать, но он сделал все, что мог, он не остался равнодушным", - написал П.Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что эту историю ему рассказал в Вене австрийский кардинал Кристоф Шенборн.

П.Климкин подчеркнул, что парламенты 18 стран приняли акты о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

"Отдельно хочу сказать о США, откуда недавно возвратился. Там Голодомор признали геноцидом уже 20 штатов. А 3 октября этого года это официально сделал Сенат США", - напомнил глава МИД Украины.

Теги: #голодомор #переименование #мемориал #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве у Мемориала жертв Голодомора свечу памяти зажгли представители многих стран

Порошенко с супругой на Михайловской площади почтили память жертв Голодомора 1932-1933

В Украине - День памяти жертв голодоморов

Могерини заинтересовалась идеей саммита США, России, КНР и ЕС в Астане, предложенной Назарбаевым

Украинские моряки с захваченного судна "Nivin" освобождены

79% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа

Игорь Прокопчук ничем себя не скомпрометировал на посту постпреда Украины при ОБСЕ - МИД

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Мемориал памяти Героев Небесной сотни может быть открыт в 2019 году – глава УИНП

Климкин поблагодарил представителей Сената США за принятие резолюции по Голодомору

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

В Украину идут дожди и мокрый снег

Госпогранслужба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

Боевики с полуночи осуществили два прицельных обстрела позиций ОС - Минобороны

Харьковский и Одесский погранотряды получили модернизированные вертолеты Ми-8

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов в Париже

На Андреевском спуске демонтируют кран на месте скандальной застройки, полиция задержала "охранников" с оружием

Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА