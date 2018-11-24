В Киеве у Мемориала жертв Голодомора свечу памяти зажгли представители многих стран

Руководство Украины, президенты Латвии и Словакии, представители зарубежных стран и областей Украины в субботу в Киеве приняли участие в общенациональной акции "Зажги свечу" в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у Мемориала жертв Голодомора состоялся молебен, затем выступил президент Украины Петр Порошенко. Он объявил всеукраинскую минуту молчания.

После этого к основанию Мемориала свечу вечной памяти поставили П.Порошенко с супругой Мариной, президенты Латвии и Словакии Раймондс Вейонис и Андрей Киска, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, третий президент Украины Виктор Ющенко с супругой Катериной, премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европарламента Здислав Краснодембский, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Кроме того, почтили память жертв Голодомора замглавы Сейма Литвы Йонас Лесис, госсекретарь канцелярии президента Польши Войцех Коларски, заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Пихал, член Палаты представителей Конгресса США Сандер Левин, президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, а также представители ряда международных организаций.