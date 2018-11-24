Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Украина ожидает в ближайшее время юридического и канонического оформления предоставления автокефалии Украинской православной церкви, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Ожидаем в ближайшее время окончательного юридического и канонического оформления автокефалии", - сказал П.Порошенко в субботу в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Глава государства напомнил, что Синод Вселенского патриархата принял решение о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии, чтобы "она (Церковь) присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире".