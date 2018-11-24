Боевики с полуночи осуществили два прицельных обстрела позиций ОС - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили два прицельных обстрела позиций объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С полуночи по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы два прицельных обстрела. (…) Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в составе подразделений объединенных сил нет", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

С 04.30 в течение 40 минут вблизи Крымского боевики выпустили более 10 мин калибра 82 мм и вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны оккупированной Сентяновки.

После 10.00 в течение 20 минут в районе поселка Новолуганское противник вел обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по направлению оккупированного пгт Гольмовский. Украинские военные применили огневые средства и заставили боевиков соблюдать режим тишины. Обстановка в районе сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей контролируется военными в составе ООС.