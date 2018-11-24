Харьковский и Одесский погранотряды получили модернизированные вертолеты Ми-8

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал в Харьковский и Одесской пограничный отряды два модернизированных вертолета Ми-8 для инспектирования границы.

Как сообщил департамент коммуникации МВД Украины, вручение сертификатов на вертолеты состоялось во время визита министра в Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходный вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде. Ваша профессиональная компетентность будет только лучше", - сказал А.Аваков.

Ранее А.Аваков заявлял, что первые вертолеты Airbus будут переданы органам системы МВД в декабре текущего года.