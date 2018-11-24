События

15:05 24.11.2018

Харьковский и Одесский погранотряды получили модернизированные вертолеты Ми-8

1 мин читать
Харьковский и Одесский погранотряды получили модернизированные вертолеты Ми-8

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал в Харьковский и Одесской пограничный отряды два модернизированных вертолета Ми-8 для инспектирования границы.

Как сообщил департамент коммуникации МВД Украины, вручение сертификатов на вертолеты состоялось во время визита министра в Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходный вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде. Ваша профессиональная компетентность будет только лучше", - сказал А.Аваков.

Ранее А.Аваков заявлял, что первые вертолеты Airbus будут переданы органам системы МВД в декабре текущего года.

Теги: #вертолеты #мвд #аваков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция задержала злоумышленников, обливших зеленкой главу ВККС

В Украине прошло 54 акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией

В 23 населенных пунктах Украины ограничено движения из-за акций автомобилистов с еврономерами

Первые вертолеты французском компании Airbus Helicopters уже практически готовы, поступят в Украину в декабре - Аваков

Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

Украина может приостановить свое членство в Интерполе, если его возглавит представитель РФ

Назначение представителя РФ на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить возможности для преследования политических оппонентов

Нацполиция получила 14 новых служебных автомобилей повышенной проходимости

МВД Грузии начало расследование угроз кандидату в президенты Зурабишвили

Аваков: МВД не допустит провокаций на религиозной почве, ситуации с "титушками" будут пресекаться

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

В Украину идут дожди и мокрый снег

Госпогранслужба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

Боевики с полуночи осуществили два прицельных обстрела позиций ОС - Минобороны

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов в Париже

На Андреевском спуске демонтируют кран на месте скандальной застройки, полиция задержала "охранников" с оружием

Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей

Порошенко с супругой на Михайловской площади почтили память жертв Голодомора 1932-1933

Почаевская лавра продолжит пользоваться комплексом сооружений, несмотря на решение Минюста – представитель УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА