На Андреевском спуске демонтируют кран на месте скандальной застройки, полиция задержала "охранников" с оружием

В Киеве на Андреевском спуске, на месте скандальной застройки, власти начали демонтировать строительный кран, сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский.

"Кран на Андреевском демонтируют! (…) Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть улицы. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала молодых людей", - написал В.Мондриевский в соцсети Facebook.

Он напомнил, что ранее городской голова Киева Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске, 14-16, до полного согласования проекта с градостроительным советом и общественностью. Однако строительство не прекратилось.

В.Мондриевский отметил, что если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, градостроительному совету столицы, то город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

"Андреевский спуск - это визитная карточка столицы. И нагло строить "монстров" в историческом центре город не позволит", - подытожил замглавы КГГА.

Как сообщалось, проект гостиницы на Андреевском спуске, 14-16, предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера, включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля - 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.

Заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон" (Киев), генподрядчиком - одесское ООО "Кадорр-Украина", входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

В середине ноября 2018 года мэр Киева В.Кличко потребовал приостановить строительство скандальной гостиницы, сделать макет здания и представить его общественности.

Главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил, что созданный макет рассмотрят на открытом градостроительном совете.

Генеральный директор выступающего заказчиком строительства ЧП "Маркон" (Киев) Валерий Павлюк отметил, что создание макета займет месяц.