Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей

Братия Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская обл.) расценивает решение комиссии Министерства юстиции Украины, которым Украинская православная церковь (Московского патриархата) лишена права пользования рядом сооружений Лавры, как очередную попытку превратить святыню в музей.

"Комиссия Министерства юстиции Украины в ответ на жалобу Министерства культуры Украины аннулировала регистрацию договора на право пользования Успенским собором, Троицким собором, монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами. Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей", - говорится в обращении братии к верующим, размещенном на сайте Почаевской лавры.

В лавре также считают, что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени открыли "несколько необоснованных уголовных дел".

"В контексте лишения права пользования речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников – людей, которые отказались от мира и всю свою жизнь посвятили служению Богу. Вынуждены констатировать, что в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие - уничтожение монашества на территории Западной Украины", - подчеркивается в обращении братии.

Как сообщалось, 23 ноября комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", - сообщила первый замминистра Елена Сукманова.

По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (речь идет об Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейском доме, колокольне и надвратном корпусе) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его осуществил, блокирован доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество", - пояснила первый замглавы Минюста.

Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви (Московского патриархата) протоиерей Александр Бахов прокомментировал это решение комиссии Минюста, заметив, что Почаевская лавра "и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви". По его словам, решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Ранее пресс-служба прокуратуры Тернопольской области сообщила, что представитель Министерства культуры Украины обжаловал в Министерстве юстиции действия государственного регистратора, который, злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры Украинской православной церковью (МП).

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора.

В Минкультуры ранее отмечали, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры являются собственностью государства Украина и были переданы в аренду на 50 лет Украинской православной церкви (Московского патриархата), однако если окажется, что при передаче лавр в аренду были допущены нарушения, государство в лице украинского Кабмина может пересмотреть этот договор.