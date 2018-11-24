Порошенко с супругой на Михайловской площади почтили память жертв Голодомора 1932-1933

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Петр и Марина Порошенко в субботу возложили композиции из колосков к памятному кресту жертвам Голодомора .установленному на Михайловской площади в центре Киева.

Позднее в этот день состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине".

В 16.00 пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".