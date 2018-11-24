Почаевская лавра продолжит пользоваться комплексом сооружений, несмотря на решение Минюста – представитель УПЦ (МП)

Решение комиссии Министерства юстиции Украины отменить регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская обл.) за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться, утверждают в Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви", - написал руководитель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ (МП) является "действующим и не отмененным".

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (исключение из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", - пояснил руководитель юротдела.

Таким образом, отметил он, отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ (МП) права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры.

Протоиерей Александр Бахов также подчеркнул, что данное решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Как сообщалось, 23 ноября комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", - сообщила первый замминистра Елена Сукманова.

По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (речь идет об Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейском доме, колокольне и надвратном корпусе) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его осуществил, блокирован доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество", - пояснила первый замглавы Минюста.

Ранее пресс-служба прокуратуры Тернопольской области сообщила, что представитель Министерства культуры Украины обжаловал в Министерстве юстиции действия государственного регистратора, который, злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры Украинской православной церковью (МП).

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора.

В Минкультуры отмечали, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры являются собственностью государства Украина и были переданы в аренду на 50 лет Украинской православной церкви (Московского патриархата), однако если окажется, что при передаче лавр в аренду были допущены нарушения, государство в лице украинского Кабмина может пересмотреть этот договор.