События

08:48 24.11.2018

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 380 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

1 мин читать
МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 380 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 380 тонн гуманитарной помощи.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи. В общем, оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы", – сообщает государственная пограничная служба Украины в субботу утром.

Теги: #мккк #украина #донбасс #гумпомощь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Украине - День памяти жертв голодоморов

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Закарпатские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

С 24 ноября в центре Киева ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников

В центре Киева ограничат движение транспорта - КГГА

Расследование о коррупции чиновников ГП "Недра Украины" и "Черниговнефтегазгеология" завершено - НАБУ

Бюджет Киева в 2019 году составит 53 миллиарда гривен - Кличко

Двое украинских военных ранены в зоне ООС в пятницу

Украинские военные провели учения на Азовском море

За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Могерини заинтересовалась идеей саммита США, России, КНР и ЕС в Астане, предложенной Назарбаевым

Вето Мадрида на проект соглашения по Brexit сохраняется

Глава МИД Палестины призвал Европу взять инициативу по решению палестино-израильского конфликта

Франция возвращает Бенину 26 шедевров, захваченных в конце XIX века

Задержаны исполнитель и заказчик покушения на херсонского агропредпринимателя - Аброськин

Мусульмане Украины работают над тем, чтобы страна была более интересна исламскому миру в экономике - муфтий Украины

Лондон согласен на требование Мадрида о его особой роли в отношении Гибралтара

В Приморском райсуде Одессы при рассмотрении "земельных дел" Затоки возник конфликт, в полицию доставили 49 человек

Лидеры 16 европейских стран призывают усилить борьбу с глобальным потеплением

В Словакии прошли реабилитацию 52 украинских военных в 2018 году - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА