МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 380 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 380 тонн гуманитарной помощи.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи. В общем, оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы", – сообщает государственная пограничная служба Украины в субботу утром.