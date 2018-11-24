В Украине - День памяти жертв голодоморов

В Украине в субботу чтят память жертв голодоморов.

Национальные памятные мероприятия начнутся в Киеве в 15.20 возле мемориала жертв Голодомора. В 16.00 начнется общенациональная минута молчания, во время которой украинцы зажгут свечи возле мемориалов голодоморов или на подоконниках своих жилищ.

Президент Украины Петр Порошенко написал в субботу на своей странице в соцсети Фейсбук: "Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - извергами против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, причиненных коммунистическим режимом на украинских землях".

Президент Украины также добавил, что "цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но такая необходимая правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсмана по случаю Дня памяти жертв голодоморов в обращении к соотечественникам отметил: "85 лет назад руководство СССР поступило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "искусственный голод в Украине - настоящий геноцид украинского народа – одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным".

Глава СНБО отметил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль.