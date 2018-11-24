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07:29 24.11.2018

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В результате боевых действий, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

"Из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вильный. Опорные пункты наших войск у Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковыми управляемыми ракетами и 120 мм минометами. " – добавили в штабе ООС.

"Сначала текущих суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск вблизи Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены, еще один получил ранение.

Теги: #оос #сводка #украина
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