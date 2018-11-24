Закарпатские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

Пиротехниками в Закарпатской области был ликвидирован артиллерийский 152 мм. снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Боеприпас был обнаружен местным жителем возле села Форнош Мукачевского района на берегу реки.

"Находкой оказался артиллерийский снаряд калибром 152 мм времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет был изъят и уничтожен в специально отведенном для этого месте" – говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в пятницу вечером .