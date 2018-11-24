События

04:54 24.11.2018

С 24 ноября в центре Киева ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников

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С 24 ноября в центре Киева ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников

В субботу, 24 ноября, в центре города будет ограничено движение транспорта, поскольку начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта "Страна северного сияния" к новогодним праздникам, сообщил первый заместитель директора Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Сергей Анжияк.

"19, 23, 24, 25 и 31 декабря, а также 1 и 7 января планируется запрет движения всех видов транспортных средств Владимирским проездом. В связи с этим в субботние, воскресные и праздничные дни планируется открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения. В новогоднюю ночь планируется продолжить работу пассажирского транспорта на 3:00, фуникулер перевести в круглосуточный режим", - отметил С. Санжак..

По его словам, ярмарочные городки начнут работу с 15 декабря.

Как сообщалось в  центре столицы начинается подготовка к новогоднему проекта "Страна Северного сияния" с уютной атмосферой европейского зимнего городка, развлечениями и яркими инсталляциями.

С 15 декабря празднование продлится на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской), а также на территориях, прилегающих к входам в верхней и нижней станций фуникулера.

Теги: #киев #украина #ограничение
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