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03:43 24.11.2018

В центре Киева ограничат движение транспорта - КГГА

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В центре Киева ограничат движение транспорта - КГГА

 С 20:00 23 ноября и 24 ноября временно ограничат движение в центре Киева в связи с государственными мероприятиями по случаю 85-й годовщины Голодомора, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что завтра, 24 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером

В данный период времени с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 возможные временные ограничения движения на следующих участках движения:

ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)

аллея Героев Крут;

ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)

ул. Трехсвятительская;

ул. Михайловская;

ул. Десятинная;

Михайловская площадь;

ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)

Парковая дорога;

ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)

площадь Конституции.

"Движение общественного транспорта на ул. Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября до завершения государственных мероприятий" – подытожили в КГГА

Теги: #киев #украина #движение #ограничение
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