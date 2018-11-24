В центре Киева ограничат движение транспорта - КГГА
С 20:00 23 ноября и 24 ноября временно ограничат движение в центре Киева в связи с государственными мероприятиями по случаю 85-й годовщины Голодомора, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что завтра, 24 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером
В данный период времени с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 возможные временные ограничения движения на следующих участках движения:
ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)
аллея Героев Крут;
ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
ул. Трехсвятительская;
ул. Михайловская;
ул. Десятинная;
Михайловская площадь;
ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
Парковая дорога;
ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
площадь Конституции.
"Движение общественного транспорта на ул. Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября до завершения государственных мероприятий" – подытожили в КГГА