Расследование о коррупции чиновников ГП "Недра Украины" и "Черниговнефтегазгеология" завершено - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование уголовного производства по факту коррупции в Государственном предприятии "Недра Украины" и "Черниговнефтегаз"и нанесении 2188000 грн убытков, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В рамках этого производства задержан бывший директора ГП "Недра Украины", главный инженера этого предприятия, директор частной компании и его заместитель, пятеро работников Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции ГП "Недра Украины".

"Эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины" – отмечают в сообщении НАБУ в пятницу вечером.

"Недра Украины"- в июле 2016 передали в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2188000 грн частной компании, которая сразу предоставила их в субаренду другой, связанной с ней, структуре.

Последняя должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы будто возвращены. Работники составили поддельные документы о отбраковке и переводе бурильного оборудования в лом черных металлов.

"Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют, что таким образом люди действовали с ведома директора и главного инженера ГП "Недра Украины» "Черниговнефтегазгеология"- подытожили в НАБУ.

Уголовное производство против чиновников ГП "Недра Украины" направлено в суд.