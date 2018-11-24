События

01:11 24.11.2018

Расследование о коррупции чиновников ГП "Недра Украины" и "Черниговнефтегазгеология" завершено - НАБУ

1 мин читать
Расследование о коррупции чиновников ГП "Недра Украины" и "Черниговнефтегазгеология" завершено - НАБУ

 Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование уголовного производства по факту коррупции в Государственном предприятии "Недра Украины" и "Черниговнефтегаз"и нанесении 2188000 грн убытков, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В рамках этого производства задержан бывший директора ГП "Недра Украины", главный  инженера этого предприятия, директор частной компании  и его заместитель, пятеро работников Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции ГП "Недра Украины".

"Эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины" – отмечают в сообщении НАБУ в пятницу вечером.

"Недра Украины"- в июле 2016 передали в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2188000 грн частной компании, которая сразу предоставила их в субаренду другой, связанной с ней, структуре.

Последняя должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы будто возвращены. Работники составили поддельные документы о отбраковке и переводе бурильного оборудования в лом черных металлов.

"Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют, что таким образом люди действовали с ведома директора и главного инженера ГП "Недра Украины» "Черниговнефтегазгеология"-  подытожили в НАБУ.

Уголовное производство против чиновников ГП "Недра Украины" направлено в суд.

Теги: #расследование #набу #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бюджет Киева в 2019 году составит 53 миллиарда гривен - Кличко

Украинские военные провели учения на Азовском море

За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет

Почти половина харьковчан считает, что решение о создании единой поместной церкви усилит напряжение в обществе

После бессонной "бюджетной ночи" нардепы должны собраться на пленарное заседание Рады в 10:00 пятницы

Суд выпустил из СИЗО одного из подозреваемых в нападении на активиста Михайлика

На Харьковщине задержана группа, угонявшая элитные иномарки

Отстранение от должности секретаря горсовета Глухова парализует город

Заседание налогового комитета по рассмотрению законопроекта 9260 задерживается

Порошенко уволил Гарбуза с поста главы Луганской ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Палестины призвал Европу взять инициативу по решению палестино-израильского конфликта

Франция возвращает Бенину 26 шедевров, захваченных в конце XIX века

Задержаны исполнитель и заказчик покушения на херсонского агропредпринимателя - Аброськин

Мусульмане Украины работают над тем, чтобы страна была более интересна исламскому миру в экономике - муфтий Украины

Лондон согласен на требование Мадрида о его особой роли в отношении Гибралтара

В Приморском райсуде Одессы при рассмотрении "земельных дел" Затоки возник конфликт, в полицию доставили 49 человек

Двое украинских военных ранены в зоне ООС в пятницу

Лидеры 16 европейских стран призывают усилить борьбу с глобальным потеплением

В Словакии прошли реабилитацию 52 украинских военных в 2018 году - Порошенко

Порошенко заявил о необходимости сделать конкурентоспособным рынок труда в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА