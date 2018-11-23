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22:56 23.11.2018

Глава МИД Палестины призвал Европу взять инициативу по решению палестино-израильского конфликта

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Глава МИД Палестины призвал Европу взять инициативу по решению палестино-израильского конфликта

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая в пятницу на конференции в Риме, заявил, что вопросом урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу двух государств должна заняться Европа.

"К сожалению, никто из вас не предпринимает серьезных, надежных, ответственных шагов для решения этой проблемы", - заявил он представителям стран Европы и Ближнего Востока.

Он подчеркнул, что палестинцы не готовы сотрудничать с Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп "однозначно занял позицию Израиля", объявив о переносе американского посольства в Иерусалим.

"И если Америка не собирается ничего сделать, тогда Европа должна (взять на себя инициативу - ИФ). Мы должны добиться того, чтобы изменения произошли, вот почему мы настаиваем на инициативе со стороны Европы", - заявил представитель Палестины.

"Я не верю, что кто-либо из вас согласиться мириться с новым режимом апартеида в XXI веке", - добавил Р.аль-Малики.

Теги: #позиция #конфликт #палестина #израиль
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