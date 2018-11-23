Задержаны исполнитель и заказчик покушения на херсонского агропредпринимателя - Аброськин

Исполнитель и заказчик покушения на директора агропредприятия "Ушба", экс-депутата Херсонского областного совета, помощника народного депутата фракции "Батькивщина" Андрея Федоренко, совершенного 10 октября 2018 года, были задержаны в четверг.

"Благодаря целому комплексу сыскных и следственных действий полицейские Херсонщины установили всех участников совершенного преступления и вчера в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции одновременно в Киеве и Житомирской области были задержаны непосредственный исполнитель и заказчик", - написал заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

Не называя имени пострадавшего в результате покушения, В.Аброськин напомнил, что неизвестные на "Лексусе" регистрации одной из стран ЕС совершили покушение на убийство на директора агропредприятия "Ушба", депутата Херсонского областного совета VI созыва на 66 км трассы "Херсон-Феодосия-Керчь" в Скадовском районе Херсонской области.

"Расстреляли из автоматического оружия автомобиль, на котором он ехал вместе со своим охранником… Предприниматель получил тяжелое ранение в спину", - рассказал замруководителя Нацполиции.

"Кстати, большинство преступников при совершении заказных убийств, разбойных нападений, краж используют "евробляхи", - отметил В.Аброськин.

А.Федоренко, который в настоящее время является владельцем аграрных предприятий ПСП "Ушба" и ООО "Славута-Юг", был ранен вместе со своим охранником из огнестрельного оружия вечером 10 октября в результате нападения неизвестных, после чего был госпитализирован. В его автомобиль врезалось авто Toyota Land Cruiser с вооруженными людьми, которые сразу же открыли стрельбу из автоматов, после чего скрылись. Сам бизнесмен был ранен в спину, его охранник - в ногу.

Сам предприниматель заявляет, что ему неоднократно поступали угрозы жизни в связи с его предпринимательской деятельностью, а одно из его предприятий пытались захватить.

Ю.Одарченко, чьим помощником на общественных началах является А.Федоренко, убежден, что покушение связано с антирейдерской деятельностью предпринимателя. "Андрея Васильевича знают на Херсонщине как активного борца против рейдерства. Поэтому вполне понятно, что таким циничным способом его пытались убрать. И это уже не просто запугивание… Нападение на Андрея Федоренко - попытка физической расправы, попытка убийства", - написал он на своей странице в Facebook на следующий день после покушения.