Мусульмане Украины работают над тем, чтобы страна была более интересна исламскому миру в экономике - муфтий Украины

мусульмане Украины работают над повышением экономического интереса к стране со стороны исламского мира, отмечает председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины шейх Ахмед Тамим.

"Мы знаем, что происходит на востоке Украины, что есть проблема единства страны, экономические проблемы. Мы, как мусульмане, живем этими проблемами, и думаем, как помочь своим единоверцам и другим гражданам Украины для того, чтобы помогали, поддерживали и имели свой интерес к Украине", - сказал он журналистам перед началом 6-го съезда мусульман Украины в пятницу в Киеве.

А.Тамим отметил, что мусульмане Украины думают над тем, как можно заинтересовать исламский мир инвестировать в Украину, открывать производства и работать на благо всего украинского общества.

Муфтий Украины отметил, что мусульман беспокоит ситуация с молодежью, которая покидает Украину. "Мы за то, чтобы была ясная стратегия работы с молодежью и в области экономики, и в области социальной защиты, чтобы граждане Украины жили и работали в Украине и для Украины, независимо от того, мусульмане они или нет", - подчеркнул он.