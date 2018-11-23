Лондон согласен на требование Мадрида о его особой роли в отношении Гибралтара

Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны, передает агентство АП со ссылкой на госсекретаря Испании по делам ЕС Луиса Нальду.

По его словам, "у нас (у Испании - ИФ) есть обещание, обязательство от британского правительства, которое заявило... о готовности гарантировать: оно займется прояснением того, что мы от них требовали".

В то же время Л.Нальда заявил, что пока не может объявить об отказе Испании задействовать право вето по соглашению ЕС и Великобритании по Brexit. Он пояснил, что пока не видел письменных обещаний Великобритании учесть требования испанской стороны по Гибралтару.

Он отметил, что Мадрид хочет от Лондона публичного обнародования этих письменных обещаний.

Испания, в частности, хочет, чтобы в документах о будущих отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено то, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. В настоящее время подобный пункт в документах, связанных с Brexit, отсутствует.

В четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали декларацию о будущих отношениях, в которой также ничего не сказано о Гибралтаре.

26-страничная декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС 25 ноября.

Ранее в ноябре премьер Испании Педро Санчес заявлял, что Испания может выступить против сделки, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс между Мадридом и Лондоном по Гибралтару и по статусу его границы с Испанией.

Испанский премьер отмечал, что вопрос Гибралтара принципиально важен для его страны и диалог по нему должен идти напрямую между Испанией и Великобританией.

"Гибралтар не принадлежит Великобритании, поэтому мы как страна не можем принять, что то, что будет происходить с Гибралтаром, зависит от переговоров Великобритании и ЕС. Необходимо, чтобы это были переговоры между Великобританией и Испанией", - заявил он 20 ноября.

Ранее глава МИД Испании Жозеп Боррель заявлял, что Испания не примет соглашение по Brexit, если не будет ясности по тому, как будут проходить переговоры по будущему статусу Гибралтара.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо затем заявил, что он сожалеет, что позиция Мадрида "противоречит позитивному и конструктивному подходу, принятому в переговорах с участием Гибралтара в рамках процесса по выходу из ЕС".

В статье 184 проекта соглашения по Brexit говорится, что ЕС и Великобритания попытаются согласовать договоренности о будущих отношениях до конца переходного периода в декабре 2020 года. На Даунинг-стрит пояснили, что этот вопрос касается Гибралтара, так же как и других заморских территорий Великобритании.

В Испании настаивают, что переговоры о статусе Гибралтара должны вестись напрямую между Мадридом и Лондоном, и соответствующий пункт должен входить в соглашение по Brexit.

В ходе переговоров по Brexit Испания, Ирландия и Кипр вели с Великобританией самостоятельные переговоры, касающиеся вопросов границ.

Гибралтар перешел Великобритании в 1713 году по Утрехтскому мирному договору, Испания затем несколько раз пыталась вернуть эту территорию.

В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром. Полностью открыла границу Испания только в 1985 году, то есть за год до своего вступления в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС. При выходе Великобритании из ЕС, таким образом, вопрос о границе с Испанией вновь становится актуальным.