События

18:29 23.11.2018

Двое украинских военных ранены в зоне ООС в пятницу

1 мин читать
Двое украинских военных ранены в зоне ООС в пятницу

Незаконные вооруженные формирования в пятницу семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В результате боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Неподалеку Троицкого боевики применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе зафиксированы выстрелы из противотанкового однозарядного ружья образца 1941 года системы Дегтярева (ПТРД).

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - подчеркнули в пресс-центре штаба.

Теги: #оос #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Золотое подверглось массированному обстрелу

За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет

Украина в ТКГ инициировала переформатирование политической группы и разведение техники в районе Станицы Луганской с 26 ноября

Украина на ТКГ потребует от РФ распустить все структуры, созданные по итогам незаконных выборов на Донбассе

Начальник разведки батальона погиб на Донбассе

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 239 тонн гумпомощи

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получил украинский военнослужащий

Порошенко хочет инициировать введение при вузах курсов для получения ветеранами АТО и ООС новой специальности

На Донбассе в среду боевики 5 раз нарушали "режим тишины"

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержаны исполнитель и заказчик покушения на херсонского агропредпринимателя - Аброськин

Мусульмане Украины работают над тем, чтобы страна была более интересна исламскому миру в экономике - муфтий Украины

Лондон согласен на требование Мадрида о его особой роли в отношении Гибралтара

В Приморском райсуде Одессы при рассмотрении "земельных дел" Затоки возник конфликт, в полицию доставили 49 человек

Лидеры 16 европейских стран призывают усилить борьбу с глобальным потеплением

В Словакии прошли реабилитацию 52 украинских военных в 2018 году - Порошенко

Порошенко заявил о необходимости сделать конкурентоспособным рынок труда в Украине

Группа родственников жертв крушения рейса MH17 подала в ЕСПЧ иск к России

Мадрид хочет от Лондона письменных гарантий на право вето по проблеме Гибралтара

Кличко: Открытие ресторана KFC на Майдане – большая ошибка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА