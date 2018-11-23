Двое украинских военных ранены в зоне ООС в пятницу

Незаконные вооруженные формирования в пятницу семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В результате боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Неподалеку Троицкого боевики применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе зафиксированы выстрелы из противотанкового однозарядного ружья образца 1941 года системы Дегтярева (ПТРД).

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - подчеркнули в пресс-центре штаба.