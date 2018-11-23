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17:01 23.11.2018

Группа родственников жертв крушения рейса MH17 подала в ЕСПЧ иск к России

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Группа родственников жертв крушения рейса MH17 подала в ЕСПЧ иск к России

Родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году, в пятницу подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

"Россия, к удивлению моих клиентов, не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми", - сообщил, комментируя нидерландскому общественному телевидению подачу иска, адвокат Мейру Мева.

Он входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.

Теги: #россия #mh17 #еспч
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