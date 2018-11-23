Прокуратура АР Крым направила в суд 101-й обвинительный акт в отношении должностных лиц автономии за госизмену

Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховного Совета АР Крым, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года указанный депутат Верховного Совета АР Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма. В частности, при его непосредственном участии незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений Верховного Совета Автономной Республики Крым, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении пресс-службы прокуратуры АРК.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

"Напоминаем, что это 101 направленный в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц АР Крым, обвиняемых в государственной измене. В одном из таких производств суд вынес обвинительный приговор с назначением реальной меры наказания в виде лишения свободы: 19 ноября 2018, приговором Днепровского районного суда г.Киева бывший депутат Верховного Совета АР Крым 6 созыва Ганыш В.В. осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет", - добавили в прокуратуре автономии.