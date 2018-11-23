Неизвестные забросали "коктейями молотова" дом экс-главы ОО "Схидный корпус" в Харькове

В ночь на пятницу в Харькове неизвестные подожгли дом экс-главы общественной организации "Схидный корпус", главы военно-патриотического объединения "Взаємодія" Игоря Пушкарева.

"Дом, который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами", - написал И.Пушкарев на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Он также опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как несколько человек забрасывают дом бутылками с зажигательной смесью.

В комментарии корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" И.Пушкарев пояснил, что в результате поджога никто не пострадал - на момент нападения людей в доме не было.

Он также сообщил, что связывает случившееся со своей публичной поддержкой побратимов по "Схидному корпусу", в том числе и его главы Олега Ширяева, в прошлом командовавшего одноименной ротой Нацполиции Украины.

"Я не знаю, кто это сделал (поджег дом - ИФ), камеры не дали четкой картинки, но я могу предполагать, с чьей этой стороны. Предполагаю, что это сделали члены "Национального корпуса", которые ранее были в "Схидном корпусе". В течение последних двух месяцев поступали угрозы нанести ущерб жизни и здоровью моему и моей семьи, а также ущерб моему имуществу. Это было неоднократно после того, как я высказался в поддержку ряда людей, в том числе Олега Ширяева и Андрея Гришакина. "Нацкорпус" это не прощает и пытается давить всеми возможными методами", - сказал И.Пушкарев.

По его словам, сейчас на месте происшествия работает полиция.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали прокомментировать случившееся позднее.

Как сообщалось, О.Ширяев был исключен из "Нацкорпуса" в сентябре 2017 года.

В конце мая 2018 года. "Нацкорпус" опубликовал заявление, в котором утверждал, что ОО "Схидный корпус" является "очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине", а также обвинял О.Ширяева и его организацию в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и т.д. В ответ О.Ширяев назвал "Нацкорпус" "проектом МВД", заявил, что не разделяет его убеждения, а также заявил о личном конфликте с лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким из-за смерти одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича.

13 сентября 2018 года О.Ширяев был задержан, а впоследствии взят под стражу после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, О.Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

12 ноября после внесения залога О.Ширяев вышел из СИЗО Вечером 18 ноября в харьковском спорткомлексе "Локомотив", где проходил чемпионат Украины по боксу, произошла драка между О.Ширяевым и представителями Нацкорпуса.