События

13:45 23.11.2018

Рада перед закрытием заседания не поддержала отмену принятого госбюджета

1 мин читать
Рада перед закрытием заседания не поддержала отмену принятого госбюджета

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 4 декабря, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, закрывая заседание в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Верховная Рада не поддержала проект постановления (№ 9084-п) "Об отмене решения Верховной Рады от 22 ноября о принятии в целом как закона законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Авторы проекта постановления мотивировали свое предложение об отмене голосования за изменения в Бюджетный кодекс нарушения норм регламента.

За принятие проекта постановления проголосовало всего 11 народных депутатов, вместо 226 необходимых.

Теги: #госбюджет #рада #заседание
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

После бессонной "бюджетной ночи" нардепы должны собраться на пленарное заседание Рады в 10:00 пятницы

Рада отказалась разрешить гражданам с оккупированных территорий регистрировать брак за один день

В 2019 году региональные представительства омбудсмена появятся в каждой области Украины – Денисова

Гройсман обратился к Раде за расширением своих полномочий, чтобы за 3 месяца навести в стране порядок

Активисты на заседании ВСК по нападению на Гандзюк потребовали исключить из ее состава Антона Геращенко

В Украине в 2019 году на государственном уровне почтят память депортированных автохтонных украинцев

Кабмин в среду намерен рассмотреть вопрос создания Фонда развития инноваций

Нардепы намерены блокировать Раду во вторник, если вопрос о создании ВСК по делу Гандзюк не поставят на голосование первым

Совбез ООН во вторник проведет заседание по Украине

Холодницкий направил генпрокурору представление на нардепа Березкина

ПОСЛЕДНЕЕ

Неизвестные забросали "коктейями молотова" дом экс-главы ОО "Схидный корпус" в Харькове

Полиция задержала злоумышленников, обливших зеленкой главу ВККС

СБУ разоблачила очередные попытки вербовки враждебными спецслужбами граждан Украины

Украинцев предупреждают о надвигающемся снегопаде

Полтавский апелляционный суд вновь перенес рассмотрение апелляции по делу Кернеса

В Полтавской области неизвестные распилили на части самолёт Ан-2

ВККС приложит все усилия для успешности проведения конкурсов в Высший антикоррупционный суд и другие новосозданные суды

На Троещине полицейские задержали киевлянина с багинетом

НАПК сообщило в прокуратуру и Нацполицию о 14 случаях непредставления е-деклараций

ГБР официально начинает работу с 27 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА