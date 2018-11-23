Рада перед закрытием заседания не поддержала отмену принятого госбюджета

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 4 декабря, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, закрывая заседание в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Верховная Рада не поддержала проект постановления (№ 9084-п) "Об отмене решения Верховной Рады от 22 ноября о принятии в целом как закона законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Авторы проекта постановления мотивировали свое предложение об отмене голосования за изменения в Бюджетный кодекс нарушения норм регламента.

За принятие проекта постановления проголосовало всего 11 народных депутатов, вместо 226 необходимых.