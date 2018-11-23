Полиция задержала злоумышленников, обливших зеленкой главу ВККС

Полиция Киева задержала подозреваемых в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны полицией Киева", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

По его словам, группа из 5 человек "зарабатывала на таких заказах".

"Исполнителям это стоило всего $200. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК. Не беритесь за грязную работу", - отметил А.Аваков.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщает, что двоих исполнителей и их возможных соучастников задержали по месту проживания, где одновременно проводятся обыски.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили изображенных на видеозаписи с камер наблюдения мужчин. Правоохранители изъяли одежду, в которой они совершали правонарушение. Один из фигурантов сознался, что за "работу" им заплатили $200.

Злоумышленников доставят в управление полиции для проведения дальнейших следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершения правонарушения и роль каждого из них для предоставления правовой оценки их действиям. За совершенное правонарушение мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, 16 ноября 2018 года неизвестные облили зеленкой главу ВККС С.Козьякова. В результате нападения телесных повреждений он не получил.

В этот же день полиция Киева открыла уголовное производство по статье "насилие по отношению к государственному деятелю" (ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины).