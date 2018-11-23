События

13:22 23.11.2018

СБУ разоблачила очередные попытки вербовки враждебными спецслужбами граждан Украины

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СБУ разоблачила очередные попытки вербовки враждебными спецслужбами граждан Украины

Служба безопасности Украины информирует, что разоблачила очередные попытки втягивания российскими спецслужбами и их марионетками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей граждан Украины в преступную деятельность в пользу врага.

"Сотрудники военной контрразведки установили, что в октябре 2018г во время пребывания по личным делам на территории страны-агрессора двое харьковчан были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы и переданы представителям ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждения их мифических связей со Службой безопасности Украины. Не получив необходимых "признаний", представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от российских кураторов харьковчане должны были получать по телефону. По возвращении на Родину мужчины сразу обратились к правоохранителям и дали показания об обстоятельствах их вербовки спецслужбами РФ", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

В украинской спецслужбе отмечают, что такие случаи не редкость и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Луганщине сотрудники СБУ, вовлеченные в операцию Объединенных сил, предупредили вовлечение украинца в преступную деятельность в пользу террористической организации "ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018г накануне освобождения из одного из исправительных учреждений региона житель Лисичанска был завербован так называемым "МГБ ДНР". Прибегнув к методам психологического давления боевики заставили его согласиться на сотрудничество. По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины мужчина сначала должен был собрать и передать террористам информацию о дислокации и перемещениях подразделений ВСУ и деятельности правоохранительных структур. Следующей задачей должно было стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести ущерб его беременной жене", - сообщили в СБ Украины.

Вместе с тем, говорится в информации, выполнить поручение боевиков мужчина не успел, так как стал объектом внимания украинской спецслужбы. "Сейчас он дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач", - добавили в СБУ.

Теги: #рф #сбу #вербовка
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