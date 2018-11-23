Украинцев предупреждают о надвигающемся снегопаде

Вследствие влияния активного циклону днем 26 ноября и на протяжении суток 27 ноября в ряде западных, центральных, южных и восточных областей Украины ожидается снег, местами сильный, что может привести к нарушению транспортного сообщения, предупреждают в Укргидрометцентре.

Согласно полученному в пятницу агентством "Интерфакс-Украина" предупреждению Укргидрометцентра, осложнение погодных условий 26-27 ноября ожидается во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, на юге Тернопольской, Хмельницкой на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.

"Ожидается ухудшение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег. Прирост снежного покрова 8-15см, гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. 27-го в южных и центральных областях порывы ветра 15-20м/с", - говорится в предупреждении.

В Укргидрометцентре обратили внимание, что прогнозируемое ухудшение погодных условий может привести к нарушению транспортного сообщения на дорогах вышеуказанных областей.