Пьяный водитель в Днепропетровской области сбил на обочине беременную женщину с ребенком

В г.Пятихатки Днепропетровской области нетрезвый водитель сбил 31-летную беременную женщину и ее 2-летнего сына, которые стояли на обочине дороги; оба госпитализированы.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, ДТП произошло накануне 22 ноября в 9:13 на ул.Александрийской.

"В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сразу после ДТП полицейские провели освидетельствование 50-летнего водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Содержание алкоголя в его крови составило 2,22 промилле.

Водитель задержан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.