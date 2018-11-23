События

10:33 23.11.2018

Золотое подверглось массированному обстрелу

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Золотое подверглось массированному обстрелу

На протяжении прошедших суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения сторон в Луганской области, вследствие чего н.п.Золотое подверглось массированному обстрелу, сообщают в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

"В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в обнародованном в пятницу утром на сайте ОВГА.

Кроме этого, говорится в информации, огонь из крупнокалиберных пулеметов открывался по укреплениям украинских военных вблизи Станицы Луганской.

Теги: #оос #луганск #золотое
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