На протяжении прошедших суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения сторон в Луганской области, вследствие чего н.п.Золотое подверглось массированному обстрелу, сообщают в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

"В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в обнародованном в пятницу утром на сайте ОВГА.

Кроме этого, говорится в информации, огонь из крупнокалиберных пулеметов открывался по укреплениям украинских военных вблизи Станицы Луганской.