На оккупированный Донбасс проследовало 20 фур с "гуманитаркой" от ООН

В пятницу утром через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая обл.) на временно оккупированную территорию Украины проследовало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В обнародованном сообщении отмечается, что гуманитарная помощь для жителей оккупированных территорий предоставлена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. "В общем оформлено более 208 тонн груза", - говорится в информации.