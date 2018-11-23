События

09:52 23.11.2018

На оккупированный Донбасс проследовало 20 фур с "гуманитаркой" от ООН

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На оккупированный Донбасс проследовало 20 фур с "гуманитаркой" от ООН

В пятницу утром через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая обл.) на временно оккупированную территорию Украины проследовало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В обнародованном сообщении отмечается, что гуманитарная помощь для жителей оккупированных территорий предоставлена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. "В общем оформлено более 208 тонн груза", - говорится в информации.

Теги: #госпогранслужба #гуманитарная_помощь
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