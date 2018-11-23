СБУ блокировала канал нелегальной миграции выходцев с Ближнего Востока и Центральной Азии в ЕС

Сотрудники Департамента защиты национальной государственности совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась нелегальной переправкой выходцев с Ближнего Востока и Центральной Азии в Европейский Союз.

"Оперативники спецслужбы установили, что преступная группа, в которую входили граждане Украины и стран Центральной и Южной Азии, переправляла нелегальных мигрантов через государственную границу. "Клиентов", нелегально прибывающих в нашу страну вне пунктов пропуска в Сумской области с территории РФ, дельцы определенное время удерживали в столичном регионе. Затем иностранцев сопровождали в приграничные районы Винницкой области и незаконно переправляли в ЕС. Стоимость такого "транзита" составляла от трех до пяти тысяч евро с каждого мигранта. По информации Службы безопасности, среди "туристов" были также лица, находящиеся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в обнародованной в пятницу пресс-центром СБ Украины информации.

Кроме того, сообщают в спецслужбе, дельцы наладили схему незаконной легализации заинтересованных лиц на территории Украины через изготовление фальшивых документов.

Правоохранители задержали участников преступной группы в Киевской, Винницкой и Сумской областях во время очередной попытки перемещения через государственную границу группы нелегальных мигрантов, действиями которых они руководили дистанционно. В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили фальшивые паспорта, оборудование для их изготовления, денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас пяти организаторам преступной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через госграницу). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.