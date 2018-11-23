Украинские военные провели учения на Азовском море

Украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган", сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учениях продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - говорится в сообщении штаба.

Как отмечается, во время тренировок военные инженеры оперативно провели минировании десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.

"В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу", - добавили в штабе.

Отмечается, что в ходе учений военные подразделения активно использовали аэрозольное маскировки.

"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море". – подытожили в пресс-центре штаба.