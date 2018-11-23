События

07:54 23.11.2018

В Киевской области чиновники областного управления ГФС задержаны на взятке в $3 тыс. США

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В Киевской области чиновники областного управления ГФС задержаны на взятке в $3 тыс. США

Начальника одного из отделов киевского областного управления Государственной фискальной службы и его заместителя задержали на взятке в $3 тыс. США, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В четверг, 22 ноября, работники департамента защиты экономики Национальной полиции, ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и прокуратуры Киевской области задержали должностных лиц при получении ими неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что чиновники требовали от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся процессуальные меры, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Теги: #взятка #киевщина #украина #чиновники
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