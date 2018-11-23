События

07:25 23.11.2018

За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет

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За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское и Павлополь.

Кроме того, боевики применили вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского.

По данным украинской разведки, двое боевиков ранены.

"С начала суток враг огневой активности не проявлял", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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