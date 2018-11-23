События

07:12 23.11.2018

Почти половина харьковчан считает, что решение о создании единой поместной церкви усилит напряжение в обществе

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Создание единой поместной церкви считают важным для Украины 44% опрошенных жителей Харькова, тогда как 46% придерживаются противоположной точки зрения, свидетельствуют данные опроса, проведенного студентами социологического факультета кафедры политической социологии Харьковского национального университета им.Каразина совместно с общественной организацией "Харьковский институт социальных исследований".

Так, согласно результатам опроса, 39% опрошенных высказались за создания единой поместной церкви и 40% – против.

Вместе с тем, согласно опросу, только четверть из тех, кто не поддерживает создание автокефальной церкви, готовы выражать свое несогласие тем или иным образом. Так, 11% опрошенных противников единой церкви заявили, что готовы участвовать в написании жалоб и петиций, 9% готовы принять участие в акциях протеста, 6% заявили о готовности к другим формам выражения протеста.

Подавляющее большинство опрошенных противников создания единой поместной церкви (74%) никак не будут выражать свое несогласие.

Почти половина (48%) опрошенных жителей г.Харьков считают, что решение о создании единой автокефальной церкви усилит напряжение в обществе. Такого мнения придерживаются почти три четверти (72%) тех, кто не поддерживает идею создания единой украинской церкви, и каждый третий (30%) сторонник ее создания.

Вместе с тем, 15,8% респондентов убеждены, что создание единой церкви сплотит украинское общество, и каждый четвертый (24,8%) – что это никак на общество не повлияет.  Еще 11,3% опрошенных не определились с ответом.

Более половины опрошенных (51%) ответили, что не изменили своего отношения к власти после возможности получения Томоса, а каждый десятый (10%) стал относиться лучше. Однако более четверти респондентов (28,5%) заявили об ухудшении отношения к власти после принятия Томоса.

Опрос проводился с 1 по 10 ноября 2018 года во всех районах Харькова в местах скопления людей методом face-to-face интервью. В опросе приняли участие 570 человек.  Отбор респондентов осуществлялся с учетом района проживания, пола и возраста пропорционально поселенческой и половозрастной структуры населения города.

 

Теги: #опрос #церковь #украина #харьков
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