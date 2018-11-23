На Харьковщине задержана группа, угонявшая элитные иномарки

В Харьковской области задержаны 5 участников группы (самому младшему - 30 лет, самому старшему - 41 год), занимавшейся угоном элитных иномарок, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Разработка группы длилась в течение полугода. За это время полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников, которые специализировались на незаконном завладении элитными автомобилями иностранного производства", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, где угонщики прятали похищенные машины. Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные MAZDA СХ5, Tоyota CAMRY и LEXUS.

По данным досудебного следствия, члены группы использовали устройства для принудительного открывания замков дверей машин, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы.

В полиции считают, что фигуранты были знакомы с методами оперативно-розыскной деятельности и соблюдали конспирацию.

"Они использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет-соединение, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера. Во время совершения преступлений и непосредственно после их совершения, а также для проведения наблюдения за пострадавшими, в качестве машины "сопровождения" злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства, - сказано в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.