События

01:36 23.11.2018

Отстранение от должности секретаря горсовета Глухова парализует город

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Суд в Сумах принял решение отстранить от должности секретаря Глуховского городского совета Елену Демишеву, которая исполняла обязанности городского головы, сообщает пресс-служба "Объединения "Самопомич"".

По информации пресс-службы партии, накануне Е.Демишевой вручили подозрение в незаконном увольнении начальницы управления соцзащиты горсовета.

"Якобы причиной этого стала политика: уволенная работница – депутат от "Воли народа", а Демишева – от "Объединения "Самопомич". По словам же Елены Демишевой, основанием для увольнения начальницы управления соцзащиты Глуховской горсовета стали результаты проверки. Рабочая группа обнаружила в ее работе грубые нарушения", - сказано в сообщении "Самопомочи".

Однако суд поддержал сторону следствия и отстранил Е.Демишеву от исполнения обязанностей на два месяца на время следствия.

"Это остановит все платежки, поскольку право подписи есть только у меня. Исполнительный комитет не сможет работать. А если два месяца, которых требует следствие, то город просто остановится, тем более, что идет конец года… Надо работать, надо готовить бюджет города, который готовлю именно я как секретарь городского совета. Надо принимать решение, созвать исполнительный комитет, который будет решать важные для города вопросы, и отстранение меня от должности просто парализует город", - заявила  Е.Демишева.

По ее словам, этим планируют воспользоваться депутаты-оппоненты, которые уже готовят незаконную процедуру отзыва депутатов Глуховского горсовета, чтобы захватить власть в городе.

В свою очередь глава исполкома партии "Объединение "Самопомич" Олег Лаврик подчеркнул, что ситуация в Глухове –"это очередной виток политической расправы над "Самопомиччю"

В партии напомнили, что ранее по надуманным обвинениям был отстранен от должности мэр Скадовска Александр Яковлев, а мэр Николаева Александр Сенкевич полгода в судах доказывал незаконность решения местных депутатов о его отставке и таки вернулся в кресло мэра. Во Львове депутаты областного совета незаконно уволили с должности заместителя председателя облсовета Прасковью Дворянин, а в Луцке местные депутаты отправили в отставку секретаря горсовета Юлию Вусенко.

Теги: #глухов #самопомич #украина #горсовет
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