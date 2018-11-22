Заседание налогового комитета по рассмотрению законопроекта 9260 задерживается
Заседание парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политике задерживается, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".
Для принятия решения относительно поправок в "резервный" законопроект с поправками в Налоговый кодекс собралось 17 народных депутатов при необходимом кворуме в 17 членов комитета.
При этом к участию в заседании допускаются только народные депутаты.
Как сообщалось, перерыв в заседании Верховной Рады продлен до 1.00.