События

23:58 22.11.2018

Заседание налогового комитета по рассмотрению законопроекта 9260 задерживается

1 мин читать

Заседание парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политике задерживается, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Для принятия решения относительно поправок в "резервный" законопроект с поправками в Налоговый кодекс собралось 17 народных депутатов при необходимом кворуме в 17 членов комитета.

При этом к участию в заседании допускаются только народные депутаты.

Как сообщалось, перерыв в заседании Верховной Рады продлен до 1.00. 

Теги: #бюджет #законотворчество #украина #комитет
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко уволил Гарбуза с поста главы Луганской ОГА

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 239 тонн гумпомощи

В Киеве в 2019 заменят аварийные теплосети новыми с теплоизоляцией

В ДТП на Закарпатье погибло два человека, еще два пострадали

Гражданка Украины пыталась тайком вывезти в РФ $24 тыс, примотав их к телу

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получил украинский военнослужащий

Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять проект закона о бюджете-2019 в целом

В Запорожье создано соцтакси для детей-инвалидов

Полиция открыла дело из-за препятствования профдеятельности корреспондента Newsone в Харькове

Возле Дома профсоюзов в Киеве С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в ТКГ инициировала переформатирование политической группы и разведение техники в районе Станицы Луганской с 26 ноября

Сайдик: Выполнение Минских соглашений обсудят в Берлине и Вене на следующей неделе

Спецпредставитель ОБСЕ приветствует назначение Марчука новым представителем Киева в контактной группе

В Киеве покажут спектакль по пьесе Сенцова "Номера"

Суд Лондона в пятницу вынесет решение по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

Почти 300 следователей ГБР должны принять присягу 27 ноября

После пожаров в Калифорнию пришли грозящие селями дожди

Товары Dolce&Gabbana исчезли из крупных интернет-магазинов Китая

В Китае пять человек погибли под колесами въехавшей в группу школьников машины

В Грузии оставили в силе заочный приговор Саакашвили по делу об избиении экс-депутата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА