Заседание налогового комитета по рассмотрению законопроекта 9260 задерживается

Заседание парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политике задерживается, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Для принятия решения относительно поправок в "резервный" законопроект с поправками в Налоговый кодекс собралось 17 народных депутатов при необходимом кворуме в 17 членов комитета.

При этом к участию в заседании допускаются только народные депутаты.

Как сообщалось, перерыв в заседании Верховной Рады продлен до 1.00.