Порошенко уволил Гарбуза с поста главы Луганской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации (ОГА), сообщает сайт главы Украинского государства.

"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства в ночь на четверг.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Луганской областной государственной администрации (ОГА) Юрия Гарбуза.