События

18:40 22.11.2018

Украина в ТКГ инициировала переформатирование политической группы и разведение техники в районе Станицы Луганской с 26 ноября

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Украина в ТКГ инициировала переформатирование политической группы и разведение техники в районе Станицы Луганской с 26 ноября

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании в четверг предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику в районе пгт Станица Луганская Луганской области с 26 ноября текущего года, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институций и " учреждений республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведение военной техники по Ст.Луганской на 26 ноября в случае выполнения предпосылок в части безопасности и соблюдения режима тишины", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг по итогам заседания.

Со ссылкой на новоназначенного представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука она сообщила, что заседание всех групп украинские переговорщики начали с протеста против нелегитимных выборов на Донбассе, организованных РФ и не признанных миром. "Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений", - написала политик.

"Украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ, сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, не признания их международным содружеством, несоответствия их букве и духу минских соглашений, ничтожность их результатов... Поддержка РФ этих псевдовыборов отбрасывает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их", - подчеркнула И.Геращенко.

Касательно заложников, то, по ее словам, украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса, "и передать россиянам их криминалитет в обмен на политзаключенных Кремля". "Пока что позитивных сигналов на эти предложения нет, к сожалению", - сообщила представитель президента.

"Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 листопада", - добавила И.Геращенко.

Теги: #станица_луганская #ткг #геращенко #оос
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