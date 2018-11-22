События

17:12 22.11.2018

В Киеве покажут спектакль по пьесе Сенцова "Номера"

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В Киеве покажут спектакль по пьесе политзаключённого, режиссера Олега Сенцова "Номера".

Согласно информации, обнародованной на пресс-конференции в Киеве в четверг продюсером спектакля Анной Паленчук, допремьерные показы спектакля "Номера" состоятся 27-29 ноября, а премьера - 7 декабря на сцене Довженко-центра.

По ее словам, часть средств будет передана семьям политических заключённых украинцев.

Режиссером спектакля стала Тамара Трунова "Это для меня вызов как для режиссера. Это такая история, с которой я раньше не работала... Моя цель была не просто поставить спектакль, а поставить спектакль, который будет поддержкой для драматурга", - рассказала режиссер.

Пьеса О.Сенцова была написана на русском языке, однако спектакль покажут на украинском языке.

"Спектакль про общество, которое стало сначала творцом системы, а потом ее жертвой", - пояснила Т.Трунова.

Теги: #киев #сенцов #спектакль
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