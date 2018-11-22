События

14:04 22.11.2018

Товары Dolce&Gabbana исчезли из крупных интернет-магазинов Китая

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Продукция Dolce&Gabbana накануне "черной пятницы" исчезла с виртуальных прилавков крупных китайских интернет-магазинов, отмечает в четверг информагентство Associated Press. Это произошло после скандала с рекламой итальянского модного дома, которую в Китае сочли расистской.

Никаких результатов по запросу Dolce&Gabbana не дает поиск на площадке Tmall, входящей в Alibaba Group, а также у ее крупного конкурента - JD.com. Обе компании не дали AP комментариев по этому поводу.

Также магазин дьюти-фри в Международном аэропорту Хайкоу Мэйлань разместил в соцсетях фото с пустыми полками, пояснив, что избавился от продукции Dolce&Gabbana.

Аналитики предполагают, что трудности итальянского модного дома в Китае могут продлиться от полугода до года.

Накануне Dolce&Gabbana был вынужден отменить свое шоу в Шанхае из-за того, что многие знаменитости отказались от его посещения из-за рекламы мероприятия, размещенной в инстаграме. В трех роликах китайская модель пытается есть с помощью палочек пиццу, пасту и канноли (итальянский десерт).

В соцсетях также распространился скриншот сообщения от Стефано Габбана, где тот пишет, что не понимает причин всеобщего возмущения и припоминает китайцам, что они "едят собак". Позже модельер заявил, что его аккаунт в инстаграме был взломан.

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Интерфакс-Украина
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